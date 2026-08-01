Preço de YAKA hoje

O preço ao vivo de YAKA (YAKA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YAKA para USD é de $ 0 por YAKA.

YAKA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,902.65, com um fornecimento em circulação de 163.78M YAKA. Nas últimas 24 horas, YAKA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01569044, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, YAKA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de YAKA (YAKA)

Capitalização de mercado $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 38.08K$ 38.08K $ 38.08K Fornecimento Circulante 163.78M 163.78M 163.78M Fornecimento total 801,597,199.6421947 801,597,199.6421947 801,597,199.6421947

A capitalização de mercado atual de YAKA é $ 10.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YAKA é 163.78M, com um fornecimento total de 801597199.6421947. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 38.08K.