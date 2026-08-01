Preço de Xertra hoje

O preço ao vivo de Xertra (STRAX) hoje é $ 0.00819833, com uma variação de 4.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STRAX para USD é de $ 0.00819833 por STRAX.

Xertra ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,996,888, com um fornecimento em circulação de 2.20B STRAX. Nas últimas 24 horas, STRAX foi negociado entre $ 0.00810484 (mínimo) e $ 0.00859163 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 22.77, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00790744.

No desempenho de curto prazo, STRAX movimentou-se -0.19% na última hora e -4.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 909.94K.

Informações de mercado de Xertra (STRAX)

Capitalização de mercado $ 18.00M$ 18.00M $ 18.00M Volume (24h) $ 909.94K$ 909.94K $ 909.94K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.00M$ 18.00M $ 18.00M Fornecimento Circulante 2.20B 2.20B 2.20B Fornecimento total 2,195,893,651.846812 2,195,893,651.846812 2,195,893,651.846812

A capitalização de mercado atual de Xertra é $ 18.00M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 909.94K. A oferta em circulação de STRAX é 2.20B, com um fornecimento total de 2195893651.846812. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.00M.