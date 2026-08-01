Preço de Xertra (STRAX)
O preço ao vivo de Xertra (STRAX) hoje é $ 0.00819833, com uma variação de 4.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STRAX para USD é de $ 0.00819833 por STRAX.
Xertra ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,996,888, com um fornecimento em circulação de 2.20B STRAX. Nas últimas 24 horas, STRAX foi negociado entre $ 0.00810484 (mínimo) e $ 0.00859163 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 22.77, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00790744.
No desempenho de curto prazo, STRAX movimentou-se -0.19% na última hora e -4.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 909.94K.
A capitalização de mercado atual de Xertra é $ 18.00M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 909.94K. A oferta em circulação de STRAX é 2.20B, com um fornecimento total de 2195893651.846812. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.00M.
-0.19%
-4.20%
-4.83%
-4.83%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Xertra em USD foi de $ -0.000359543617568837.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Xertra em USD foi de $ -0.0011241443.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Xertra em USD foi de $ -0.0008978565.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Xertra em USD foi de $ +0.000000187408199698.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ -0.000359543617568837
|-4.20%
|30 dias
|$ -0.0011241443
|-13.71%
|60 dias
|$ -0.0008978565
|-10.95%
|90 dias
|$ +0.000000187408199698
|+0.00%
Em 2040, o preço de Xertra pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!
Qual é o preço atual ao vivo de Xertra?
Xertra está cotado a R$0.0410845480142424705000, apresentando uma variação de preço de -4.20% nas últimas 24 horas.
Quanta atividade comercial está visível hoje?
Um total de R$-- foi negociado em exchanges importantes, indicando uma participação ativa no mercado e liquidez contínua.
Quão líquido é o mercado de STRAX?
A pontuação de liquidez de --/100 reflete quão profundos são os livros de ordens, quão eficientemente grandes ordens podem ser executadas e quão estreitos são os spreads nos principais pares de negociação.
O que indica a faixa diária de negociação?
A variação de preço entre R$0.0406160386478408340000 e R$0.0430555046278456755000 destaca os níveis atuais de volatilidade e o impulso intradiário.
Qual é a posição atual de Xertra no mercado?
Atualmente, ocupa a posição de número #852, apoiada por uma capitalização de mercado de R$90188368.74618905880000.
Que papel desempenha a oferta na estabilidade do preço?
A oferta circulante de 2195893651.846812 tokens influencia diretamente o comportamento dos preços, especialmente durante períodos de demanda elevada ou escassez.
Quais fatores influenciam o perfil de liquidez de Xertra?
A liquidez depende da atividade dos criadores de mercado, da diversidade dos pares de negociação, da profundidade das exchanges e do envolvimento do ecossistema da rede --.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.