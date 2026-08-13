Preço de Xauras hoje

O preço ao vivo de Xauras (XRS) hoje é $ 0.02977976, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XRS para USD é de $ 0.02977976 por XRS.

Xauras ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,655,753, com um fornecimento em circulação de 223.50M XRS. Nas últimas 24 horas, XRS foi negociado entre $ 0.02977322 (mínimo) e $ 0.0298024 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.91, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00499699.

No desempenho de curto prazo, XRS movimentou-se +0.01% na última hora e +0.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 15.56K.

Informações de mercado de Xauras (XRS)

Capitalização de mercado $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M Volume (24h) $ 15.56K$ 15.56K $ 15.56K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.64M$ 29.64M $ 29.64M Fornecimento Circulante 223.50M 223.50M 223.50M Fornecimento total 995,163,072.5737 995,163,072.5737 995,163,072.5737

A capitalização de mercado atual de Xauras é $ 6.66M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 15.56K. A oferta em circulação de XRS é 223.50M, com um fornecimento total de 995163072.5737. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 29.64M.