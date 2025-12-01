Preço de X1000 hoje

O preço ao vivo de X1000 (X1000) hoje é $ 0.00159577, com uma variação de 3.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de X1000 para USD é de $ 0.00159577 por X1000.

X1000 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,290,615, com um fornecimento em circulação de 9.00B X1000. Nas últimas 24 horas, X1000 foi negociado entre $ 0.00153555 (mínimo) e $ 0.00162501 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00198036, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, X1000 movimentou-se -0.47% na última hora e +12.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de X1000 (X1000)

Capitalização de mercado $ 14.29M$ 14.29M $ 14.29M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.29M$ 14.29M $ 14.29M Fornecimento Circulante 9.00B 9.00B 9.00B Fornecimento total 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

A capitalização de mercado atual de X1000 é $ 14.29M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de X1000 é 9.00B, com um fornecimento total de 8999998147.428326. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.29M.