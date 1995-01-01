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Principais tokens de Unichain Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Unichain Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00093
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.87B
$ 51.74M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.1
+0.09%
+4.02%
+2.37%
$ 14.44B
$ 13.22K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,355.02
+0.34%
+0.00%
-0.24%
$ 8.74B
$ 14.75M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,917.02
+0.34%
+0.34%
-0.72%
$ 7.45B
$ 1.17
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.795
+0.58%
+1.22%
+7.42%
$ 5.78B
$ 69.92K
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999028
+0.02%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 70.85M
7
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.39%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.563
+0.36%
-4.38%
-10.39%
$ 2.23B
$ 180.67K
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,036.71
+0.22%
+0.00%
-0.43%
$ 869.80M
$ 30.02K
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,215.16
+0.27%
+0.00%
-0.33%
$ 709.59M
$ 447.63K
11
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1718
-0.41%
-1.15%
-6.72%
$ 571.43M
$ 953.50K
12
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,864
+0.28%
0.00%
-0.69%
$ 463.36M
$ 936.07K
13
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.00000226
-0.35%
-2.21%
-19.48%
$ 198.25M
$ 184.01B
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,424
+0.26%
-0.00%
-0.65%
$ 189.26M
$ 3.25K
15
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1386
+0.14%
+0.07%
-0.50%
$ 138.54M
$ 2.17M
16
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08366
+0.40%
-0.01%
-0.24%
$ 118.02M
$ 663.50K
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999731
+0.03%
0.00%
-0.02%
$ 111.04M
$ 1.91M
18
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,051.25
+0.22%
+0.00%
-0.37%
$ 87.22M
$ 14.81K
19
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 56.83M
--
20
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
21
Venus
Venus
XVS
$ 2.6803
+0.25%
-1.29%
-1.57%
$ 43.84M
$ 20.29K
22
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.074966
+0.04%
-0.02%
-6.22%
$ 35.53M
$ 929.31K
23
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1781
-0.32%
+6.56%
-3.96%
$ 28.38M
$ 78.63K
24
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.29583
-1.17%
-0.03%
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$ 15.89M
$ 154.66K
25
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0.28776
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+0.01%
-10.37%
$ 2.19M
$ 23.49
26
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00491351
+0.25%
+0.02%
-37.55%
$ 817.15K
$ 115.94
27
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999622
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 816.41K
$ 751.58K
28
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.999071
-0.02%
+0.00%
-0.59%
$ 352.01K
$ 230.57
29
Hooffather
Hooffather
HOOF
$ 1.05111E-7
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 10.51K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Unichain Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Unichain Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 29 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $124.63B.
Qual é o token de Unichain Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Unichain Ecosystem acompanhados na MEXC, EUL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 6.56% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Unichain Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 29 tokens de Unichain Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Unichain Ecosystem incluem USDC, HYPE, WSTETH. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Unichain Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Unichain Ecosystem é de aproximadamente $124.63B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Unichain Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.