Preço de Wrapped HLUSD hoje

O preço ao vivo de Wrapped HLUSD (WHLUSD) hoje é $ 0.999267, com uma variação de 66.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WHLUSD para USD é de $ 0.999267 por WHLUSD.

Wrapped HLUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 163,444, com um fornecimento em circulação de 163.57K WHLUSD. Nas últimas 24 horas, WHLUSD foi negociado entre $ 0.989548 (mínimo) e $ 0.999861 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.11, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.952503.

No desempenho de curto prazo, WHLUSD movimentou-se +0.01% na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 15.98K.

Informações de mercado de Wrapped HLUSD (WHLUSD)

Capitalização de mercado $ 163.44K$ 163.44K $ 163.44K Volume (24h) $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 163.44K$ 163.44K $ 163.44K Fornecimento Circulante 163.57K 163.57K 163.57K Fornecimento total 163,567.7937579562 163,567.7937579562 163,567.7937579562

A capitalização de mercado atual de Wrapped HLUSD é $ 163.44K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 15.98K. A oferta em circulação de WHLUSD é 163.57K, com um fornecimento total de 163567.7937579562. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 163.44K.