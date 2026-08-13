Preço de Wrapped Elastos hoje

O preço ao vivo de Wrapped Elastos (WELA) hoje é $ 0.259302, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WELA para USD é de $ 0.259302 por WELA.

Wrapped Elastos ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 85,385, com um fornecimento em circulação de 329.29K WELA. Nas últimas 24 horas, WELA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.92, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.247468.

No desempenho de curto prazo, WELA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 199.00.

Informações de mercado de Wrapped Elastos (WELA)

Capitalização de mercado $ 85.39K$ 85.39K $ 85.39K Volume (24h) $ 199.00$ 199.00 $ 199.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 85.39K$ 85.39K $ 85.39K Fornecimento Circulante 329.29K 329.29K 329.29K Fornecimento total 329,287.9553951939 329,287.9553951939 329,287.9553951939

A capitalização de mercado atual de Wrapped Elastos é $ 85.39K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 199.00. A oferta em circulação de WELA é 329.29K, com um fornecimento total de 329287.9553951939. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 85.39K.