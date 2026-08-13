Preço de WORM hoje

O preço ao vivo de WORM (WORM) hoje é $ 0.04327006, com uma variação de 0.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WORM para USD é de $ 0.04327006 por WORM.

WORM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 167,283, com um fornecimento em circulação de 3.87M WORM. Nas últimas 24 horas, WORM foi negociado entre $ 0.04283375 (mínimo) e $ 0.04347175 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.260441, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04283375.

No desempenho de curto prazo, WORM movimentou-se +0.17% na última hora e -5.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 221.15.

Informações de mercado de WORM (WORM)

Capitalização de mercado $ 167.28K$ 167.28K $ 167.28K Volume (24h) $ 221.15$ 221.15 $ 221.15 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 303.16K$ 303.16K $ 303.16K Fornecimento Circulante 3.87M 3.87M 3.87M Fornecimento total 6,498,413.913988243 6,498,413.913988243 6,498,413.913988243

A capitalização de mercado atual de WORM é $ 167.28K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 221.15. A oferta em circulação de WORM é 3.87M, com um fornecimento total de 6498413.913988243. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 303.16K.