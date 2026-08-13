Preço de Hoodrat hoje

O preço ao vivo de Hoodrat (HOODRAT) hoje é R$ 0.0025749, com uma variação de 51.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOODRAT para BRL é de R$ 0.0025749 por HOODRAT.

Hoodrat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- HOODRAT. Nas últimas 24 horas, HOODRAT foi negociado entre R$ 0.0011192 (mínimo) e R$ 0.0042808 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, HOODRAT movimentou-se -10.34% na última hora e +189.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 199.68K.

Informações de mercado de Hoodrat (HOODRAT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 199.68KR$ 199.68K R$ 199.68K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de Hoodrat é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 199.68K. A oferta em circulação de HOODRAT é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.