Cotação Hoodrat (HOODRAT)
O preço ao vivo de Hoodrat (HOODRAT) hoje é R$ 0.0025749, com uma variação de 51.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOODRAT para BRL é de R$ 0.0025749 por HOODRAT.
Hoodrat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- HOODRAT. Nas últimas 24 horas, HOODRAT foi negociado entre R$ 0.0011192 (mínimo) e R$ 0.0042808 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, HOODRAT movimentou-se -10.34% na última hora e +189.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 199.68K.
ROBINHOOD
A capitalização de mercado atual de Hoodrat é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 199.68K. A oferta em circulação de HOODRAT é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.
-10.34%
+51.42%
+189.77%
+189.77%
Acompanhe as variações de preço de Hoodrat para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.004538126
|+51.42%
|30 dias
|R$ -0.0071061
|-73.41%
|60 dias
|R$ -0.0014251
|-35.63%
|90 dias
|R$ -0.0014251
|-35.63%
Hoje, HOODRAT registrou uma variação de R$ +0.004538126 (+51.42%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0071061 (-73.41%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, HOODRAT teve uma variação de R$ -0.0014251 (-35.63%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0014251 (-35.63%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Hoodrat (HOODRAT)!
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Hoodrat. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de HOODRAT é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|> 80
|Zona sobrecomprada
|Curto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
|Grupo MA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|Ponto de pivô
|Preço > R2
|Acima de R2
|Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|BOLL (20,2)
|Preço > Faixa superior
|Tocar ou romper a faixa superior
|Entrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O HOODRAT_USDT está operando no período de 4 horas a US$ 0,0014482, com o preço acima do centro de oscilação em US$ 0,001145 e tendo rompido a resistência R2 em US$ 0,001323. O sistema de suporte e resistência indica que uma estrutura compradora foi estabelecida; tanto o conjunto das médias móveis de curto prazo quanto o grupo EMA apresentam configurações favoráveis à compra, enquanto os indicadores apontam para uma consolidação em níveis mais altos. Atualmente, o preço se encontra fora da faixa de oscilação inferior, posicionando-se em um nível relativamente forte dentro da escala de preços. No gráfico MACD, observa-se um cruzamento de alta, com a expansão dos histogramas de força e a divergência positiva entre as linhas rápida e lenta. Já o RSI permanece em zona neutra, sem atingir valores extremos de sobrecompra, sugerindo que o impulso de alta ainda existe, mas não está excessivamente esgotado. Além disso, os indicadores KDJ e StochRSI, combinados com a abertura das bandas de Bollinger, mostram que a volatilidade está aumentando, sinalizando maior movimentação nos próximos períodos. Quanto às principais áreas de suporte e resistência, o suporte imediato está localizado na resistência R2, em US$ 0,001323, aproximadamente 8,6% acima do preço atual. Abaixo desse patamar, o forte suporte central fica em US$ 0,001145, cerca de 20,9% abaixo do valor atual. No lado ascendente, é necessário monitorar a extensão do último topo como possível área de resistência; caso o preço não consiga sustentar o avanço atual, uma correção poderá testar a validade do nível de US$ 0,001323. Por fim, o nível S1, em US$ 0,001063, serve como referência distante e, por enquanto, não representa uma ameaça imediata ao movimento atual.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Hoodrat pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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HOODRAT is a meme coin.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Hoodrat.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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