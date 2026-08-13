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O preço ao vivo de Hoodrat hoje é 0.0025749 BRL. A capitalização de mercado de HOODRAT é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de HOODRAT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Hoodrat hoje é 0.0025749 BRL. A capitalização de mercado de HOODRAT é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de HOODRAT para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Hoodrat (HOODRAT)

Preço em tempo real de 1 HOODRAT para BRL

R$0.013363731
R$0.013363731R$0.013363731
+51.42%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Hoodrat (HOODRAT)
Última atualização da página: 2026-08-13 05:17:18 (UTC+8)

Preço de Hoodrat hoje

O preço ao vivo de Hoodrat (HOODRAT) hoje é R$ 0.0025749, com uma variação de 51.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOODRAT para BRL é de R$ 0.0025749 por HOODRAT.

Hoodrat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- HOODRAT. Nas últimas 24 horas, HOODRAT foi negociado entre R$ 0.0011192 (mínimo) e R$ 0.0042808 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, HOODRAT movimentou-se -10.34% na última hora e +189.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 199.68K.

Informações de mercado de Hoodrat (HOODRAT)

--
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R$ 199.68K
R$ 199.68KR$ 199.68K

R$ 0.00
R$ 0.00R$ 0.00

--
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--
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ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de Hoodrat é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 199.68K. A oferta em circulação de HOODRAT é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preço de Hoodrat BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.0011192
R$ 0.0011192R$ 0.0011192
Mínimo 24h
R$ 0.0042808
R$ 0.0042808R$ 0.0042808
Máximo 24h

R$ 0.0011192
R$ 0.0011192R$ 0.0011192

R$ 0.0042808
R$ 0.0042808R$ 0.0042808

--
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--
----

-10.34%

+51.42%

+189.77%

+189.77%

Histórico de preços de Hoodrat (HOODRAT) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Hoodrat para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.004538126+51.42%
30 diasR$ -0.0071061-73.41%
60 diasR$ -0.0014251-35.63%
90 diasR$ -0.0014251-35.63%
Variação de preço de Hoodrat hoje

Hoje, HOODRAT registrou uma variação de R$ +0.004538126 (+51.42%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Hoodrat

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0071061 (-73.41%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Hoodrat

Expandindo a visualização para 60 dias, HOODRAT teve uma variação de R$ -0.0014251 (-35.63%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Hoodrat

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0014251 (-35.63%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Hoodrat (HOODRAT)!

Confira agora a página de histórico de preço do Hoodrat.

Análise para Hoodrat

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Hoodrat. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Hoodrat hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de HOODRAT é: otimista, otimista 65% | pessimista 35%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI> 80Zona sobrecompradaCurto prazo subindo rápido demais, atenção ao risco de correção.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôPreço > R2Acima de R2Mais caro do que a faixa recente considerada "mais cara", em um patamar elevado.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Preço > Faixa superiorTocar ou romper a faixa superiorEntrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O HOODRAT_USDT está operando no período de 4 horas a US$ 0,0014482, com o preço acima do centro de oscilação em US$ 0,001145 e tendo rompido a resistência R2 em US$ 0,001323. O sistema de suporte e resistência indica que uma estrutura compradora foi estabelecida; tanto o conjunto das médias móveis de curto prazo quanto o grupo EMA apresentam configurações favoráveis à compra, enquanto os indicadores apontam para uma consolidação em níveis mais altos. Atualmente, o preço se encontra fora da faixa de oscilação inferior, posicionando-se em um nível relativamente forte dentro da escala de preços. No gráfico MACD, observa-se um cruzamento de alta, com a expansão dos histogramas de força e a divergência positiva entre as linhas rápida e lenta. Já o RSI permanece em zona neutra, sem atingir valores extremos de sobrecompra, sugerindo que o impulso de alta ainda existe, mas não está excessivamente esgotado. Além disso, os indicadores KDJ e StochRSI, combinados com a abertura das bandas de Bollinger, mostram que a volatilidade está aumentando, sinalizando maior movimentação nos próximos períodos. Quanto às principais áreas de suporte e resistência, o suporte imediato está localizado na resistência R2, em US$ 0,001323, aproximadamente 8,6% acima do preço atual. Abaixo desse patamar, o forte suporte central fica em US$ 0,001145, cerca de 20,9% abaixo do valor atual. No lado ascendente, é necessário monitorar a extensão do último topo como possível área de resistência; caso o preço não consiga sustentar o avanço atual, uma correção poderá testar a validade do nível de US$ 0,001323. Por fim, o nível S1, em US$ 0,001063, serve como referência distante e, por enquanto, não representa uma ameaça imediata ao movimento atual.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Hoodrat

Previsão de preço de Hoodrat (HOODRAT) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de HOODRAT em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Hoodrat (HOODRAT) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Hoodrat pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Hoodrat pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de HOODRAT para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Hoodrat.

Como comprar e investir em Hoodrat em Brasil

Pronto para começar com Hoodrat? Comprar HOODRAT é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Hoodrat. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Hoodrat (HOODRAT).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Hoodrat será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Hoodrat(HOODRAT)

O que você pode fazer com Hoodrat

Possuir Hoodrat permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Hoodrat (HOODRAT) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Hoodrat (HOODRAT)

HOODRAT is a meme coin.

Recurso Hoodrat

Para uma compreensão mais aprofundada de Hoodrat, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Explorador de blocos

Categoria :

MemePump.fun EcosystemRobinhood Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Hoodrat

Última atualização da página: 2026-08-13 05:17:18 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Hoodrat (HOODRAT)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Hoodrat

HOODRATUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em HOODRAT com alavancagem. Explore a negociação de futuros de HOODRATUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Hoodrat (HOODRAT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Hoodrat.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HOODRAT/USD1
R$0.013395909
R$0.013395909R$0.013395909
+51.33%
36.26M (USDT)
HOODRAT/USDT
R$0.013380339
R$0.013380339R$0.013380339
+51.58%
95.93M (USDT)

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ETH
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Solana

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1414275
R$0.1414275R$0.1414275

+36.25%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0895275
R$0.0895275R$0.0895275

+331.25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.318779
R$1.318779R$1.318779

+4.56%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7011263
R$1.7011263R$1.7011263

+0.36%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0459315
R$0.0459315R$0.0459315

-8.57%

Principais altas

Principais altas do dia

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0224727
R$0.0224727R$0.0224727

+20.27%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.492443
R$13.492443R$13.492443

+29.98%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.34378961
R$1.34378961R$1.34378961

+18.16%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

R$0.1451643
R$0.1451643R$0.1451643

+14.16%

aPriori

aPriori

APR

R$2.5404012
R$2.5404012R$2.5404012

+13.46%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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