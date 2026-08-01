Cotação Billions (BILL)
O preço ao vivo de Billions (BILL) hoje é R$ 0,02325, com uma variação de 0,30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BILL para BRL é de R$ 0,02325 por BILL.
Billions ocupa atualmente a posição #224 em capitalização de mercado, totalizando R$ 56.46M, com um fornecimento em circulação de 2.43B BILL. Nas últimas 24 horas, BILL foi negociado entre R$ 0,02297 (mínimo) e R$ 0,0254 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1,203704790197779551, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,1074922378665525016.
No desempenho de curto prazo, BILL movimentou-se -%1,40 na última hora e -%2,19 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 87.54K.
No.224
%24,28
BSC
A capitalização de mercado atual de Billions é R$ 56.46M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 87.54K. A oferta em circulação de BILL é 2.43B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 232,50M.
-%1,40
+%0,30
-%2,19
-%2,19
Acompanhe as variações de preço de Billions para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0,0003595
|+%0,30
|30 dias
|R$ -0,03455
|-%59,78
|60 dias
|R$ -0,04658
|-%66,71
|90 dias
|R$ -0,17936
|-%88,53
Hoje, BILL registrou uma variação de R$ +0,0003595 (+%0,30), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0,03455 (-%59,78), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, BILL teve uma variação de R$ -0,04658 (-%66,71), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0,17936 (-%88,53), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Billions. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de BILL: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O BILL_USDT está operando na faixa de 0,02495 no período de 4 horas, posicionado próximo ao extremo inferior do centro de oscilação em 0,0251. O preço encontra-se entre o nível S1 e o centro da banda, indicando que o espaço acima apresenta limitações, conforme apontado pelo sistema de pivôs. A média móvel convergente sinaliza uma tendência de compra, enquanto a estrutura de preços mantém características de movimento lateral dentro de um intervalo definido. O MACD registrou um cruzamento negativo, com as linhas rápida e lenta divergindo para baixo, evidenciando uma perda de força no curto prazo. O RSI permanece em zona neutra, refletindo um equilíbrio temporário entre compradores e vendedores. Já os indicadores KDJ e StochRSI não apresentam sinais claros de ressonância direcional, e a volatilidade segue em níveis baixos, sugerindo ausência de impulso suficiente para rupturas unidirecionais. No lado superior, a primeira resistência R1 está localizada em 0,02566, aproximadamente 2,8% acima do preço atual. O centro da banda em 0,0251 atua como suporte próximo; para uma eventual superação, é necessário volume significativo para confirmar a mudança de tendência. No lado inferior, o primeiro suporte S1 encontra-se em 0,0242, cerca de 3% abaixo do preço atual. O segundo suporte S2 está posicionado em 0,02364, servindo como referência mais distante. Atualmente, o preço está próximo à borda inferior do centro de oscilação, com distâncias uniformes entre os principais níveis de suporte e resistência, resultando em um intervalo de negociação bem definido.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Billions pode potencialmente apresentar um crescimento de %0,00. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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