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O preço ao vivo de Billions hoje é 0,02325 BRL. A capitalização de mercado de BILL é de 56.455.520,823 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BILL para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Billions hoje é 0,02325 BRL. A capitalização de mercado de BILL é de 56.455.520,823 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BILL para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Billions (BILL)

Preço em tempo real de 1 BILL para BRL

R$0,1202025
R$0,1202025R$0,1202025
+0.30%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Billions (BILL)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:10:54 (UTC+8)

Preço de Billions hoje

O preço ao vivo de Billions (BILL) hoje é R$ 0,02325, com uma variação de 0,30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BILL para BRL é de R$ 0,02325 por BILL.

Billions ocupa atualmente a posição #224 em capitalização de mercado, totalizando R$ 56.46M, com um fornecimento em circulação de 2.43B BILL. Nas últimas 24 horas, BILL foi negociado entre R$ 0,02297 (mínimo) e R$ 0,0254 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1,203704790197779551, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,1074922378665525016.

No desempenho de curto prazo, BILL movimentou-se -%1,40 na última hora e -%2,19 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 87.54K.

Informações de mercado de Billions (BILL)

No.224

R$ 56.46M
R$ 56.46MR$ 56.46M

R$ 87.54K
R$ 87.54KR$ 87.54K

R$ 232,50M
R$ 232,50MR$ 232,50M

2.43B
2.43B 2.43B

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

%24,28

BSC

A capitalização de mercado atual de Billions é R$ 56.46M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 87.54K. A oferta em circulação de BILL é 2.43B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 232,50M.

Histórico de preço de Billions BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0,02297
R$ 0,02297R$ 0,02297
Mínimo 24h
R$ 0,0254
R$ 0,0254R$ 0,0254
Máximo 24h

R$ 0,02297
R$ 0,02297R$ 0,02297

R$ 0,0254
R$ 0,0254R$ 0,0254

R$ 1,203704790197779551
R$ 1,203704790197779551R$ 1,203704790197779551

R$ 0,1074922378665525016
R$ 0,1074922378665525016R$ 0,1074922378665525016

-%1,40

+%0,30

-%2,19

-%2,19

Histórico de preços de Billions (BILL) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Billions para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0,0003595+%0,30
30 diasR$ -0,03455-%59,78
60 diasR$ -0,04658-%66,71
90 diasR$ -0,17936-%88,53
Variação de preço de Billions hoje

Hoje, BILL registrou uma variação de R$ +0,0003595 (+%0,30), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Billions

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0,03455 (-%59,78), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Billions

Expandindo a visualização para 60 dias, BILL teve uma variação de R$ -0,04658 (-%66,71), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Billions

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0,17936 (-%88,53), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Billions (BILL)!

Confira agora a página de histórico de preço do Billions.

Análise para Billions

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Billions. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Billions hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de BILL: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O BILL_USDT está operando na faixa de 0,02495 no período de 4 horas, posicionado próximo ao extremo inferior do centro de oscilação em 0,0251. O preço encontra-se entre o nível S1 e o centro da banda, indicando que o espaço acima apresenta limitações, conforme apontado pelo sistema de pivôs. A média móvel convergente sinaliza uma tendência de compra, enquanto a estrutura de preços mantém características de movimento lateral dentro de um intervalo definido. O MACD registrou um cruzamento negativo, com as linhas rápida e lenta divergindo para baixo, evidenciando uma perda de força no curto prazo. O RSI permanece em zona neutra, refletindo um equilíbrio temporário entre compradores e vendedores. Já os indicadores KDJ e StochRSI não apresentam sinais claros de ressonância direcional, e a volatilidade segue em níveis baixos, sugerindo ausência de impulso suficiente para rupturas unidirecionais. No lado superior, a primeira resistência R1 está localizada em 0,02566, aproximadamente 2,8% acima do preço atual. O centro da banda em 0,0251 atua como suporte próximo; para uma eventual superação, é necessário volume significativo para confirmar a mudança de tendência. No lado inferior, o primeiro suporte S1 encontra-se em 0,0242, cerca de 3% abaixo do preço atual. O segundo suporte S2 está posicionado em 0,02364, servindo como referência mais distante. Atualmente, o preço está próximo à borda inferior do centro de oscilação, com distâncias uniformes entre os principais níveis de suporte e resistência, resultando em um intervalo de negociação bem definido.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Billions

Previsão de preço de Billions (BILL) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BILL em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de %0,00.
Previsão de preço de Billions (BILL) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Billions pode potencialmente apresentar um crescimento de %0,00. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Billions pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de BILL para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Billions.

Como comprar e investir em Billions em Brasil

Pronto para começar com Billions? Comprar BILL é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Billions. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Billions (BILL).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Billions será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Billions(BILL)

O que você pode fazer com Billions

Possuir Billions permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Billions (BILL) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Billions (BILL)

Billions Network is the universal Human and AI Network which lets anyone prove they are a real, unique person online in seconds, without revealing their underlying data.

Recurso Billions

Para uma compreensão mais aprofundada de Billions, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Billions
Explorador de blocos

Categoria :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Billions

Última atualização da página: 2026-08-13 03:10:54 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Billions (BILL)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Billions

BILLUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em BILL com alavancagem. Explore a negociação de futuros de BILLUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Billions (BILL) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Billions.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BILL/USDC
R$0,1202025
R$0,1202025R$0,1202025
+%0,38
2.26M (USDT)
BILL/USDT
R$0,1202542
R$0,1202542R$0,1202542
+%0,38
3.65M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

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Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

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Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0,2183291
R$0,2183291R$0,2183291

+%111,15

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0,0943525
R$0,0943525R$0,0943525

+%356,25

up

up

UPROBINHOOD

R$1,342649
R$1,342649R$1,342649

+%6,87

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1,6971042
R$1,6971042R$1,6971042

+%0,51

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0,0504592
R$0,0504592R$0,0504592

+%0,82

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0,00189739
R$0,00189739R$0,00189739

+%46,80

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0,024299
R$0,024299R$0,024299

+%30,55

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0,00644182
R$0,00644182R$0,00644182

+%24,60

Myros

Myros

MY

R$0,06204
R$0,06204R$0,06204

+%18,81

Bitway

Bitway

BTW

R$1,31551167
R$1,31551167R$1,31551167

+%16,12

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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