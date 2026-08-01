Preço de Billions hoje

O preço ao vivo de Billions (BILL) hoje é R$ 0,02325, com uma variação de 0,30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BILL para BRL é de R$ 0,02325 por BILL.

Billions ocupa atualmente a posição #224 em capitalização de mercado, totalizando R$ 56.46M, com um fornecimento em circulação de 2.43B BILL. Nas últimas 24 horas, BILL foi negociado entre R$ 0,02297 (mínimo) e R$ 0,0254 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1,203704790197779551, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,1074922378665525016.

No desempenho de curto prazo, BILL movimentou-se -%1,40 na última hora e -%2,19 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 87.54K.

Informações de mercado de Billions (BILL)

Classificação No.224 Capitalização de mercado R$ 56.46MR$ 56.46M R$ 56.46M Volume (24h) R$ 87.54KR$ 87.54K R$ 87.54K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 232,50MR$ 232,50M R$ 232,50M Fornecimento Circulante 2.43B 2.43B 2.43B Fornecimento máximo 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Fornecimento total 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Taxa circulante %24,28 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Billions é R$ 56.46M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 87.54K. A oferta em circulação de BILL é 2.43B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 232,50M.