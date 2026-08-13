Preço de Welshcorgicoin hoje

O preço ao vivo de Welshcorgicoin (WELSH) hoje é $ 0, com uma variação de 0.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WELSH para USD é de $ 0 por WELSH.

Welshcorgicoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 276,262, com um fornecimento em circulação de 10.00B WELSH. Nas últimas 24 horas, WELSH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01459271, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WELSH movimentou-se +0.44% na última hora e -14.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Welshcorgicoin (WELSH)

Capitalização de mercado $ 276.26K$ 276.26K $ 276.26K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 276.26K$ 276.26K $ 276.26K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Welshcorgicoin é $ 276.26K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WELSH é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 276.26K.