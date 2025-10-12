Informações de preço de WachAI (WACH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00085595 $ 0.00085595 $ 0.00085595 Mínimo 24h $ 0.00108888 $ 0.00108888 $ 0.00108888 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00085595$ 0.00085595 $ 0.00085595 Máximo 24h $ 0.00108888$ 0.00108888 $ 0.00108888 Máximo histórico $ 0.0086231$ 0.0086231 $ 0.0086231 Menor preço $ 0.00066318$ 0.00066318 $ 0.00066318 Variação de Preço (1h) +0.74% Alteração de Preço (1D) +11.89% Variação de Preço (7d) -45.19% Variação de Preço (7d) -45.19%

O preço em tempo real de WachAI (WACH) é $0.0010892. Nas últimas 24 horas, WACH foi negociado entre a mínima de $ 0.00085595 e a máxima de $ 0.00108888, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WACH é $ 0.0086231, enquanto o mais baixo é $ 0.00066318.

Em termos de desempenho de curto prazo, WACH variou +0.74% na última hora, +11.89% nas últimas 24 horas e -45.19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WachAI (WACH)

Capitalização de mercado $ 561.38K$ 561.38K $ 561.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Fornecimento Circulante 515.40M 515.40M 515.40M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de WachAI é $ 561.38K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WACH é 515.40M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.09M.