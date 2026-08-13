Preço de Utopia hoje

O preço ao vivo de Utopia (UTOPIA) hoje é $ 0, com uma variação de 2.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UTOPIA para USD é de $ 0 por UTOPIA.

Utopia ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 92,689, com um fornecimento em circulação de 950.00M UTOPIA. Nas últimas 24 horas, UTOPIA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00200028, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UTOPIA movimentou-se +0.18% na última hora e -0.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Utopia (UTOPIA)

Capitalização de mercado $ 92.69K$ 92.69K $ 92.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 94.82K$ 94.82K $ 94.82K Fornecimento Circulante 950.00M 950.00M 950.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Utopia é $ 92.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UTOPIA é 950.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 94.82K.