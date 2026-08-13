Preço de USTBL hoje

O preço ao vivo de USTBL (USTBL) hoje é $ 1.059, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USTBL para USD é de $ 1.059 por USTBL.

USTBL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,022,487, com um fornecimento em circulação de 30.22M USTBL. Nas últimas 24 horas, USTBL foi negociado entre $ 1.058 (mínimo) e $ 1.065 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.065, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04220509.

No desempenho de curto prazo, USTBL movimentou-se +0.00% na última hora e -0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.24K.

Informações de mercado de USTBL (USTBL)

Capitalização de mercado $ 32.02M$ 32.02M $ 32.02M Volume (24h) $ 9.24K$ 9.24K $ 9.24K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.02M$ 32.02M $ 32.02M Fornecimento Circulante 30.22M 30.22M 30.22M Fornecimento total 30,224,654.133288 30,224,654.133288 30,224,654.133288

A capitalização de mercado atual de USTBL é $ 32.02M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.24K. A oferta em circulação de USTBL é 30.22M, com um fornecimento total de 30224654.133288. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32.02M.