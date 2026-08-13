Preço de Unity USD hoje

O preço ao vivo de Unity USD (UUSD) hoje é $ 0.998814, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UUSD para USD é de $ 0.998814 por UUSD.

Unity USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 99,881,733, com um fornecimento em circulação de 100.00M UUSD. Nas últimas 24 horas, UUSD foi negociado entre $ 0.968421 (mínimo) e $ 1.006 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.26, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.840277.

No desempenho de curto prazo, UUSD movimentou-se +0.00% na última hora e +0.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.34M.

Informações de mercado de Unity USD (UUSD)

Capitalização de mercado $ 99.88M$ 99.88M $ 99.88M Volume (24h) $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 99.88M$ 99.88M $ 99.88M Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Unity USD é $ 99.88M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.34M. A oferta em circulação de UUSD é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 99.88M.