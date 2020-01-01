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Principais tokens de Synthetic Dollar por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Synthetic Dollar. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
-0.01%
0.00%
-0.01%
$ 1.30B
$ 184.36K
3
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999126
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 174.13M
$ 2.43M
4
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.999118
-0.05%
0.00%
+0.03%
$ 99.91M
$ 2.49M
5
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999229
-0.02%
0.00%
0.00%
$ 62.72M
$ 558.13K
6
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.694319
-0.01%
+0.01%
-1.26%
$ 29.06M
$ 2.52M
7
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0.998981
-0.02%
0.00%
-0.01%
$ 13.08M
$ 7.95K
8
Unity
Unity
UTY
$ 0.999237
0.00%
--
0.00%
$ 7.00M
$ 152.88
9
Chateau USD
Chateau USD
CHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
0.00%
$ 1.23M
$ 999.68
10
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 724.94K
--
11
BitFi USD
BitFi USD
BFUSD
$ 0.985638
0.00%
--
0.00%
$ 683.23K
$ 20.11
12
Pareto USP
Pareto USP
USP
$ 0.848599
0.00%
--
0.00%
$ 643.55K
$ 3.29
13
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
14
FUSD
FUSD
FUSD
$ 1
-0.01%
-0.01%
-0.01%
--
$ 138.32K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Synthetic Dollar e por que são populares?
Tokens de Synthetic Dollar representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 14 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $6.18B.
Qual é o token de Synthetic Dollar com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Synthetic Dollar acompanhados na MEXC, USDE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Synthetic Dollar existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 14 tokens de Synthetic Dollar, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Synthetic Dollar incluem USDE, USDF, USDAI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Synthetic Dollar?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Synthetic Dollar é de aproximadamente $6.18B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Synthetic Dollar, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.