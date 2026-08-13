Preço de Tokenised GBP hoje

O preço ao vivo de Tokenised GBP (TGBP) hoje é $ 1.35, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TGBP para USD é de $ 1.35 por TGBP.

Tokenised GBP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,758,154, com um fornecimento em circulação de 20.59M TGBP. Nas últimas 24 horas, TGBP foi negociado entre $ 1.35 (mínimo) e $ 1.35 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.86, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.3.

No desempenho de curto prazo, TGBP movimentou-se -0.01% na última hora e +0.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 106.25K.

Informações de mercado de Tokenised GBP (TGBP)

Capitalização de mercado $ 27.76M$ 27.76M $ 27.76M Volume (24h) $ 106.25K$ 106.25K $ 106.25K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.76M$ 27.76M $ 27.76M Fornecimento Circulante 20.59M 20.59M 20.59M Fornecimento total 20,591,639.35 20,591,639.35 20,591,639.35

A capitalização de mercado atual de Tokenised GBP é $ 27.76M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 106.25K. A oferta em circulação de TGBP é 20.59M, com um fornecimento total de 20591639.35. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.76M.