Qual é o preço atual de Throbbin?

Throbbin está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de 89.41% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como THROBBIN se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 89.41% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se THROBBIN está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Throbbin está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme?

No segmento Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, THROBBIN demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Throbbin hoje?

A capitalização de mercado de R$3565812.84015169239000 coloca THROBBIN no ranking #3241, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$0.0064883525568776268000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente THROBBIN está sendo negociado?

Throbbin gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de THROBBIN?

Com 948481314.8475728 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.