Preço de Coinbase Man hoje

O preço ao vivo de Coinbase Man (BRIAN) hoje é R$ 0.0001922, com uma variação de 15.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BRIAN para BRL é de R$ 0.0001922 por BRIAN.

Coinbase Man ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BRIAN. Nas últimas 24 horas, BRIAN foi negociado entre R$ 0.0001888 (mínimo) e R$ 0.00024 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BRIAN movimentou-se -10.69% na última hora e -39.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 58.55K.

Informações de mercado de Coinbase Man (BRIAN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 58.55KR$ 58.55K R$ 58.55K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 192.20KR$ 192.20K R$ 192.20K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Coinbase Man é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 58.55K. A oferta em circulação de BRIAN é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 192.20K.