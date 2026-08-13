Preço de SyncVault hoje

O preço ao vivo de SyncVault (SVTS) hoje é $ 0.298662, com uma variação de 0.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SVTS para USD é de $ 0.298662 por SVTS.

SyncVault ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 266,046, com um fornecimento em circulação de 890.78K SVTS. Nas últimas 24 horas, SVTS foi negociado entre $ 0.297603 (mínimo) e $ 0.300355 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.394889, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.066053.

No desempenho de curto prazo, SVTS movimentou-se +0.25% na última hora e -0.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 73.67K.

Informações de mercado de SyncVault (SVTS)

Capitalização de mercado $ 266.05K$ 266.05K $ 266.05K Volume (24h) $ 73.67K$ 73.67K $ 73.67K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 298.66M$ 298.66M $ 298.66M Fornecimento Circulante 890.78K 890.78K 890.78K Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SyncVault é $ 266.05K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 73.67K. A oferta em circulação de SVTS é 890.78K, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 298.66M.