Preço de Stonks hoje

O preço ao vivo de Stonks (STNK) hoje é $ 18.97, com uma variação de 19.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STNK para USD é de $ 18.97 por STNK.

Stonks ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,128,903, com um fornecimento em circulação de 581.91K STNK. Nas últimas 24 horas, STNK foi negociado entre $ 15.5 (mínimo) e $ 19.23 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 370.17, enquanto a mínima histórica foi de $ 7.81.

No desempenho de curto prazo, STNK movimentou-se +1.71% na última hora e +39.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stonks (STNK)

Capitalização de mercado $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Fornecimento Circulante 581.91K 581.91K 581.91K Fornecimento total 581,910.215183463 581,910.215183463 581,910.215183463

