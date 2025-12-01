Preço de Stable Coin hoje

O preço ao vivo de Stable Coin (SBC) hoje é $ 0.999596, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SBC para USD é de $ 0.999596 por SBC.

Stable Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,441,551, com um fornecimento em circulação de 1.44M SBC. Nas últimas 24 horas, SBC foi negociado entre $ 0.999361 (mínimo) e $ 0.999922 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.005, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.995642.

No desempenho de curto prazo, SBC movimentou-se -0.02% na última hora e +0.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stable Coin (SBC)

Capitalização de mercado $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Fornecimento Circulante 1.44M 1.44M 1.44M Fornecimento total 1,442,154.788912 1,442,154.788912 1,442,154.788912

A capitalização de mercado atual de Stable Coin é $ 1.44M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SBC é 1.44M, com um fornecimento total de 1442154.788912. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.44M.