Preço de SoulPeg USD hoje

O preço ao vivo de SoulPeg USD (SPUSD) hoje é $ 1.004, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPUSD para USD é de $ 1.004 por SPUSD.

SoulPeg USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,973,832, com um fornecimento em circulação de 2.96M SPUSD. Nas últimas 24 horas, SPUSD foi negociado entre $ 0.998942 (mínimo) e $ 1.005 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.014, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.97149.

No desempenho de curto prazo, SPUSD movimentou-se +0.01% na última hora e +0.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SoulPeg USD (SPUSD)

Capitalização de mercado $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Fornecimento Circulante 2.96M 2.96M 2.96M Fornecimento total 2,962,525.848409071 2,962,525.848409071 2,962,525.848409071

