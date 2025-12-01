Preço de Soul Graph hoje

O preço ao vivo de Soul Graph (GRPH) hoje é $ 0.00293782, com uma variação de 1.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRPH para USD é de $ 0.00293782 por GRPH.

Soul Graph ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,937,515, com um fornecimento em circulação de 999.89M GRPH. Nas últimas 24 horas, GRPH foi negociado entre $ 0.00293746 (mínimo) e $ 0.00299732 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.064363, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00077195.

No desempenho de curto prazo, GRPH movimentou-se -0.01% na última hora e -1.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Soul Graph (GRPH)

Capitalização de mercado $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Fornecimento Circulante 999.89M 999.89M 999.89M Fornecimento total 999,894,448.271391 999,894,448.271391 999,894,448.271391

