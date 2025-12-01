Preço de SGC hoje

O preço ao vivo de SGC (SGC) hoje é --, com uma variação de 9.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SGC para USD é de -- por SGC.

SGC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,441,897, com um fornecimento em circulação de 6.60B SGC. Nas últimas 24 horas, SGC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00415112, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SGC movimentou-se -0.10% na última hora e +23.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SGC (SGC)

Capitalização de mercado $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Fornecimento Circulante 6.60B 6.60B 6.60B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

