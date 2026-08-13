Preço de Script Network hoje

O preço ao vivo de Script Network (SCPT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SCPT para USD é de $ 0 por SCPT.

Script Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,969, com um fornecimento em circulação de 919.85M SCPT. Nas últimas 24 horas, SCPT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.060298, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SCPT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Script Network (SCPT)

Capitalização de mercado $ 27.97K$ 27.97K $ 27.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.75K$ 28.75K $ 28.75K Fornecimento Circulante 919.85M 919.85M 919.85M Fornecimento total 972,883,442.2382642 972,883,442.2382642 972,883,442.2382642

A capitalização de mercado atual de Script Network é $ 27.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SCPT é 919.85M, com um fornecimento total de 972883442.2382642. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.75K.