Preço de Router Protocol hoje

O preço ao vivo de Router Protocol (ROUTE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROUTE para USD é de $ 0 por ROUTE.

Router Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 55,888, com um fornecimento em circulação de 678.74M ROUTE. Nas últimas 24 horas, ROUTE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.080785, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROUTE movimentou-se -0.00% na última hora e -8.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Router Protocol (ROUTE)

Capitalização de mercado $ 55.89K$ 55.89K $ 55.89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 80.86K$ 80.86K $ 80.86K Fornecimento Circulante 678.74M 678.74M 678.74M Fornecimento total 982,072,351.3008 982,072,351.3008 982,072,351.3008

A capitalização de mercado atual de Router Protocol é $ 55.89K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROUTE é 678.74M, com um fornecimento total de 982072351.3008. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 80.86K.