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O preço ao vivo de Router Protocol hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de ROUTE é de 55,888 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ROUTE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Router Protocol hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de ROUTE é de 55,888 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ROUTE para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Router Protocol (ROUTE)

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Preço em tempo real de 1 ROUTE para USD

$0.00008243
$0.00008243$0.00008243
+0.10%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Router Protocol (ROUTE)
Última atualização da página: 2026-08-13 20:44:25 (UTC+8)

Preço de Router Protocol hoje

O preço ao vivo de Router Protocol (ROUTE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROUTE para USD é de $ 0 por ROUTE.

Router Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 55,888, com um fornecimento em circulação de 678.74M ROUTE. Nas últimas 24 horas, ROUTE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.080785, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROUTE movimentou-se -0.00% na última hora e -8.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Router Protocol (ROUTE)

$ 55.89K
$ 55.89K$ 55.89K

--
----

$ 80.86K
$ 80.86K$ 80.86K

678.74M
678.74M 678.74M

982,072,351.3008
982,072,351.3008 982,072,351.3008

A capitalização de mercado atual de Router Protocol é $ 55.89K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROUTE é 678.74M, com um fornecimento total de 982072351.3008. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 80.86K.

Histórico de preço de Router Protocol USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.080785
$ 0.080785$ 0.080785

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.25%

-8.23%

-8.23%

Histórico de preços de Router Protocol (ROUTE) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Router Protocol em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Router Protocol em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Router Protocol em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Router Protocol em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.25%
30 dias$ 0-60.58%
60 dias$ 0-64.57%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para Router Protocol

Previsão de preço de Router Protocol (ROUTE) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ROUTE em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Router Protocol (ROUTE) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Router Protocol pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Router Protocol pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ROUTE para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Router Protocol.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Router Protocol (ROUTE)

Whitepaper
Site oficial

Categoria :

Account AbstractionBridge Governance TokensChain Abstraction

Sobre Router Protocol

Qual é o trading atual de Router Protocol?

Preço atual: R$, com uma variação de preço de -0.25% nas últimas 24 horas.

ROUTE está atraindo atenção institucional?

A participação institucional pode ser inferida pelo aumento do volume de negociação (R$--), liquidez estável e desempenho sustentado do preço no longo prazo em comparação com seus pares da Infrastructure,Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Layer 1 (L1),Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Interoperability,Bridge Governance Tokens,Osmosis Ecosystem,Account Abstraction,Coinbase Ventures Portfolio,Cross-chain Communication,Alameda Research Portfolio,Intent,Chain Abstraction,Governance.

Quão líquido é o mercado de Router Protocol?

Uma pontuação de liquidez de --/100 sugere uma profundidade de mercado sólida, permitindo que ordens maiores sejam executadas de forma eficiente em diversas exchanges.

O que a oferta circulante indica sobre ROUTE?

Com 678739153.3008 tokens, a dinâmica da oferta influencia a avaliação de longo prazo, especialmente durante ciclos de acumulação ou distribuição institucional.

Como Router Protocol se compara aos seus picos históricos?

Seu ATH de R$0.40481203034977230000 e seu ATL de R$ fornecem pontos de referência para avaliações de risco institucional.

Quão ativamente Router Protocol está sendo negociado hoje?

Ele registrou R$-- em volume diário, uma métrica crucial para instituições avaliarem estratégias de entrada.

Como -- afeta o interesse institucional?

A estabilidade, escalabilidade e ecossistema de desenvolvedores de -- podem influenciar significativamente a maneira como grandes investidores avaliam a viabilidade de longo prazo de Router Protocol.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Router Protocol

Última atualização da página: 2026-08-13 20:44:25 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Router Protocol (ROUTE)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.00000$0.00000

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$0.00884
$0.00884$0.00884

-68.99%

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$0.01800$0.01800

-14.57%

up

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$0.2581
$0.2581$0.2581

+6.21%

DAPPOS

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$0.28808$0.28808

-11.78%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0053071
$0.0053071$0.0053071

+29.72%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003172
$0.0003172$0.0003172

+26.88%

Bitway

Bitway

BTW

$0.258745
$0.258745$0.258745

+18.08%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0.04307
$0.04307$0.04307

+18.32%

aPriori

aPriori

APR

$0.49323
$0.49323$0.49323

+14.33%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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