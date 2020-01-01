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Principais tokens de Account Abstraction por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Account Abstraction. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.406
-0.02%
+0.87%
+7.30%
$ 174.44M
$ 275.10K
2
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.009713
-0.03%
+1.44%
+10.76%
$ 39.56M
$ 11.59M
3
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.03104
-2.02%
-14.46%
-22.47%
$ 31.54M
$ 5.89M
4
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002474
+0.08%
-7.71%
+11.23%
$ 23.39M
$ 35.07M
5
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003448
+0.32%
-1.68%
-2.38%
$ 21.34M
$ 19.42M
6
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02303
+1.05%
-4.85%
-3.70%
$ 12.47M
$ 3.54M
7
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
$ 0.01311835
+0.22%
+0.00%
-1.55%
$ 9.49M
$ 25.89K
8
Send
Send
SEND
$ 0.01703759
-0.04%
-0.00%
-4.02%
$ 6.06M
$ 3.54K
9
Holdstation
Holdstation
HOLDSTATION
$ 0.2135
-0.28%
+0.99%
+0.99%
$ 1.69M
$ 22.77K
10
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.56
+0.28%
+0.01%
+3.49%
$ 1.07M
$ 217.37
11
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.001685
-1.54%
-41.03%
-41.75%
$ 366.32K
$ 28.40M
12
0xGasless
0xGasless
0XGAS
$ 0.02327923
+0.39%
+0.02%
+1.16%
$ 256.07K
$ 271.52
13
Pillar
Pillar
PLR
$ 0.00069371
+0.23%
0.00%
+1.76%
$ 179.91K
$ 30.16
14
Pecunity
Pecunity
PEC
$ 0.00690215
+0.12%
+0.01%
+5.27%
$ 122.34K
$ 110.79
15
Self Chain
Self Chain
SLF
$ 0.00037125
0.00%
--
0.00%
$ 62.00K
$ 47.89K
16
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.257E-5
0.00%
+0.90%
-8.22%
$ 56.02K
--
17
c0mpute
c0mpute
ZERO
$ 0.002352
-8.78%
-14.97%
-34.15%
--
$ 24.26M
18
NERO
NERO
NERO
$ 0.001309
+0.08%
-0.15%
-1.50%
--
$ 18.24M
19
OpenEden
OpenEden
EDEN
$ 0.04535
+0.36%
+3.73%
+8.43%
--
$ 2.10M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Account Abstraction e por que são populares?
Tokens de Account Abstraction representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 19 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $322.08M.
Qual é o token de Account Abstraction com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Account Abstraction acompanhados na MEXC, EDEN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 3.73% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Account Abstraction existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 19 tokens de Account Abstraction, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Account Abstraction incluem TWT, HOME, BICO. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Account Abstraction?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Account Abstraction é de aproximadamente $322.08M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Account Abstraction, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.