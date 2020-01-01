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Principais tokens de Chain Abstraction por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Chain Abstraction. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.74
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.659
+1.08%
-0.33%
+1.35%
$ 2.15B
$ 710.61K
3
United Stables
United Stables
U
$ 1.0003
+0.01%
+0.04%
+0.03%
$ 1.00B
$ 52.16K
4
River
River
RIVER
$ 2.5801
+1.46%
-3.39%
-14.79%
$ 50.56M
$ 40.84K
5
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02763
+0.96%
-4.52%
-5.79%
$ 40.15M
$ 1.98M
6
DeGate
DeGate
DG
$ 0.04089965
0.00%
-0.00%
-2.00%
$ 15.84M
$ 927.50
7
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02306
+1.05%
-4.85%
-3.70%
$ 12.47M
$ 3.54M
8
Xion
Xion
XION
$ 0.102123
-0.19%
0.00%
-4.10%
$ 9.47M
$ 98.10
9
VERONA
VERONA
VERONA
$ 0.1023
0.00%
+0.29%
-3.67%
$ 7.25M
$ 2.66K
10
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00672387
+0.11%
+0.01%
-0.06%
$ 4.66M
$ 1.95K
11
Cycle Network
Cycle Network
CYC
$ 0.01444259
-0.39%
+0.09%
+29.83%
$ 2.20M
$ 608.59K
12
Everclear
Everclear
CLEAR
$ 6.538E-5
0.00%
+1.70%
0.00%
$ 58.06K
--
13
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.257E-5
0.00%
+0.90%
-8.22%
$ 56.02K
--
14
RUJI
RUJI
RUJI
$ 0.1757
0.00%
-1.84%
-6.14%
--
$ 3.21K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Chain Abstraction e por que são populares?
Tokens de Chain Abstraction representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 14 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $9.02B.
Qual é o token de Chain Abstraction com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Chain Abstraction acompanhados na MEXC, CLEAR apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Chain Abstraction existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 14 tokens de Chain Abstraction, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Chain Abstraction incluem LINK, NEAR, U. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Chain Abstraction?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Chain Abstraction é de aproximadamente $9.02B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Chain Abstraction, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.