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Principais tokens de Bridge Governance Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Bridge Governance Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4235
+0.38%
-0.89%
-4.11%
$ 143.06M
$ 381.91K
2
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1396
-0.99%
+1.45%
-18.21%
$ 92.33M
$ 419.20K
3
$ 0.03562
0.00%
-2.15%
-3.25%
$ 42.09M
$ 14.02K
4
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0.344169
+0.02%
0.00%
-0.26%
$ 30.47M
$ 113.37K
5
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.04128125
-0.05%
+0.01%
+6.93%
$ 29.09M
$ 2.94M
6
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01503
+0.13%
+1.21%
+5.32%
$ 28.95M
$ 3.51M
7
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10624
+0.30%
+0.78%
+0.71%
$ 23.59M
$ 1.14M
8
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.001937
-0.15%
-1.47%
+9.43%
$ 15.12M
$ 26.24M
9
Orbiter Finance
Orbiter Finance
OBT
$ 0.00030284
-1.29%
+0.01%
+2.62%
$ 3.03M
$ 167.65K
10
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02106
+0.05%
+0.67%
+1.94%
$ 2.03M
$ 4.71M
11
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054123
0.00%
--
-4.04%
$ 1.11M
$ 3.06
12
EYWA
EYWA
EYWA
$ 0.00044
-15.45%
+0.75%
+104.05%
$ 282.92K
$ 52.98K
13
Hop Protocol
Hop Protocol
HOP
$ 0.0004352
+0.05%
-0.11%
-2.80%
$ 84.02K
$ 2.56
14
Graviton
Graviton
GRAV
$ 6.209E-5
+0.42%
-0.50%
+66.77%
$ 80.60K
--
15
BoringDAO
BoringDAO
BORING
$ 4.412E-5
0.00%
+0.70%
0.00%
$ 75.15K
--
16
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.257E-5
0.00%
+0.90%
-8.22%
$ 56.02K
--
17
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.0008939
+0.12%
--
-0.70%
$ 23.17K
$ 5.34
18
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.005334
+0.51%
+1.15%
+4.98%
--
$ 18.34M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Bridge Governance Tokens e por que são populares?
Tokens de Bridge Governance Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 18 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $411.47M.
Qual é o token de Bridge Governance Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Bridge Governance Tokens acompanhados na MEXC, STG apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.45% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Bridge Governance Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 18 tokens de Bridge Governance Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Bridge Governance Tokens incluem RUNE, STG, WAXL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Bridge Governance Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Bridge Governance Tokens é de aproximadamente $411.47M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Bridge Governance Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.