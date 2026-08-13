Preço de ROCKY hoje

O preço ao vivo de ROCKY ($ROCKY) hoje é $ 0, com uma variação de 1.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $ROCKY para USD é de $ 0 por $ROCKY.

ROCKY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 170,420, com um fornecimento em circulação de 1.00B $ROCKY. Nas últimas 24 horas, $ROCKY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.064156, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $ROCKY movimentou-se +0.15% na última hora e -2.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 11.91.

Informações de mercado de ROCKY ($ROCKY)

Capitalização de mercado $ 170.42K$ 170.42K $ 170.42K Volume (24h) $ 11.91$ 11.91 $ 11.91 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 170.42K$ 170.42K $ 170.42K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ROCKY é $ 170.42K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 11.91. A oferta em circulação de $ROCKY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 170.42K.