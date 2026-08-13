Preço de Rocket Frog hoje

O preço ao vivo de Rocket Frog (HOPPY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOPPY para USD é de $ 0 por HOPPY.

Rocket Frog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,880.36, com um fornecimento em circulação de 999.00M HOPPY. Nas últimas 24 horas, HOPPY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HOPPY movimentou-se -- na última hora e +12.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Rocket Frog (HOPPY)

Capitalização de mercado $ 18.88K$ 18.88K $ 18.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.88K$ 18.88K $ 18.88K Fornecimento Circulante 999.00M 999.00M 999.00M Fornecimento total 998,997,362.180182 998,997,362.180182 998,997,362.180182

A capitalização de mercado atual de Rocket Frog é $ 18.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOPPY é 999.00M, com um fornecimento total de 998997362.180182. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 18.88K.