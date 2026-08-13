Preço de PulseChain Tiger hoje

O preço ao vivo de PulseChain Tiger (PTIGER) hoje é $ 0.00196092, com uma variação de 2.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PTIGER para USD é de $ 0.00196092 por PTIGER.

PulseChain Tiger ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,274,232, com um fornecimento em circulação de 649.81M PTIGER. Nas últimas 24 horas, PTIGER foi negociado entre $ 0.00189291 (mínimo) e $ 0.00206991 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0074825, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PTIGER movimentou-se -1.40% na última hora e +37.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.26K.

Informações de mercado de PulseChain Tiger (PTIGER)

Capitalização de mercado $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volume (24h) $ 2.26K$ 2.26K $ 2.26K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Fornecimento Circulante 649.81M 649.81M 649.81M Fornecimento total 649,813,338.7 649,813,338.7 649,813,338.7

A capitalização de mercado atual de PulseChain Tiger é $ 1.27M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.26K. A oferta em circulação de PTIGER é 649.81M, com um fornecimento total de 649813338.7. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.27M.