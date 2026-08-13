Preço de Pullbase hoje

O preço ao vivo de Pullbase (PULB) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PULB para USD é de $ 0 por PULB.

Pullbase ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,268, com um fornecimento em circulação de 100.00B PULB. Nas últimas 24 horas, PULB foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PULB movimentou-se -- na última hora e +2.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pullbase (PULB)

Capitalização de mercado $ 21.27K$ 21.27K $ 21.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.27K$ 21.27K $ 21.27K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de Pullbase é $ 21.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PULB é 100.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.27K.