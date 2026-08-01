Preço de AIXDROP hoje

O preço ao vivo de AIXDROP (AIXDROP) hoje é R$ 0.00018639, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AIXDROP para BRL é de R$ 0.00018639 por AIXDROP.

AIXDROP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AIXDROP. Nas últimas 24 horas, AIXDROP foi negociado entre R$ 0.00018476 (mínimo) e R$ 0.00019452 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AIXDROP movimentou-se +0.09% na última hora e -46.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 368.62K.

Informações de mercado de AIXDROP (AIXDROP)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 368.62KR$ 368.62K R$ 368.62K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.86MR$ 1.86M R$ 1.86M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de AIXDROP é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 368.62K. A oferta em circulação de AIXDROP é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.86M.