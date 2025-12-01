Preço de Popi hoje

O preço ao vivo de Popi (POPI) hoje é $ 0.00035494, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POPI para USD é de $ 0.00035494 por POPI.

Popi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 354,936, com um fornecimento em circulação de 1.00B POPI. Nas últimas 24 horas, POPI foi negociado entre $ 0.00035494 (mínimo) e $ 0.00035494 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00146295, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00030755.

No desempenho de curto prazo, POPI movimentou-se 0.00% na última hora e -35.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Popi (POPI)

Capitalização de mercado $ 354.94K$ 354.94K $ 354.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 354.94K$ 354.94K $ 354.94K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Popi é $ 354.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POPI é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 354.94K.