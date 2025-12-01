Preço de Pi Network Dog hoje

O preço ao vivo de Pi Network Dog (PIDOG) hoje é --, com uma variação de 0.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PIDOG para USD é de -- por PIDOG.

Pi Network Dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 139,938, com um fornecimento em circulação de 5.23T PIDOG. Nas últimas 24 horas, PIDOG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PIDOG movimentou-se +0.22% na última hora e -9.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pi Network Dog (PIDOG)

Capitalização de mercado $ 139.94K$ 139.94K $ 139.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 840.61K$ 840.61K $ 840.61K Fornecimento Circulante 5.23T 5.23T 5.23T Fornecimento total 31,415,825,572,361.16 31,415,825,572,361.16 31,415,825,572,361.16

