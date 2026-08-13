Qual é o preço atual de mercado de Pharaoh Liquid Staking Token?

Pharaoh Liquid Staking Token está avaliado em R$0.1429712155644536613000, com uma variação de 1.14% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui P33?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de P33. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Pharaoh Liquid Staking Token em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de P33?

A oferta circulante é de 102273011.3629541, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Pharaoh Liquid Staking Token?

Pharaoh Liquid Staking Token gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta P33 em relação aos concorrentes da Decentralized Finance (DeFi),Avalanche Ecosystem?

Comparado a outros ativos no segmento Decentralized Finance (DeFi),Avalanche Ecosystem, o impulso de P33 é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.