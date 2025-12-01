Preço de PEPECAT hoje

O preço ao vivo de PEPECAT (PEPECAT) hoje é $ 0.00113016, com uma variação de 1.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEPECAT para USD é de $ 0.00113016 por PEPECAT.

PEPECAT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,118,629, com um fornecimento em circulação de 989.74M PEPECAT. Nas últimas 24 horas, PEPECAT foi negociado entre $ 0.0011074 (mínimo) e $ 0.00114465 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01174348, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PEPECAT movimentou-se -0.45% na última hora e -7.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PEPECAT (PEPECAT)

Capitalização de mercado $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Fornecimento Circulante 989.74M 989.74M 989.74M Fornecimento total 989,738,750.685044 989,738,750.685044 989,738,750.685044

