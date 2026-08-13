Qual é o preço atual de Orion?

Orion está sendo negociado a R$0.0615763725344132952000, o que representa uma variação de preço de -0.40% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como ORN se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -0.40% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se ORN está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Orion está se saindo em comparação com tokens da categoria Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem?

No segmento Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem, ORN demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Orion hoje?

A capitalização de mercado de R$3857493.20726399085000 coloca ORN no ranking #3796, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0614307991890363147000 e R$0.132161555305829016000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente ORN está sendo negociado?

Orion gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de ORN?

Com 34433074.41431038 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.