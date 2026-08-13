Preço de Orchai hoje

O preço ao vivo de Orchai (OCH) hoje é $ 0.0098345, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OCH para USD é de $ 0.0098345 por OCH.

Orchai ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 80,165, com um fornecimento em circulação de 8.15M OCH. Nas últimas 24 horas, OCH foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.93, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00358958.

No desempenho de curto prazo, OCH movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.67.

Informações de mercado de Orchai (OCH)

Capitalização de mercado $ 80.17K$ 80.17K $ 80.17K Volume (24h) $ 0.67$ 0.67 $ 0.67 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 196.69K$ 196.69K $ 196.69K Fornecimento Circulante 8.15M 8.15M 8.15M Fornecimento total 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Orchai é $ 80.17K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.67. A oferta em circulação de OCH é 8.15M, com um fornecimento total de 20000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 196.69K.