Preço de OpenAI PreStocks hoje

O preço ao vivo de OpenAI PreStocks (OPENAI) hoje é $ 825.64, com uma variação de 0.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OPENAI para USD é de $ 825.64 por OPENAI.

OpenAI PreStocks ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 652,204, com um fornecimento em circulação de 789.93 OPENAI. Nas últimas 24 horas, OPENAI foi negociado entre $ 824.71 (mínimo) e $ 833.34 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,490.11, enquanto a mínima histórica foi de $ 551.47.

No desempenho de curto prazo, OPENAI movimentou-se +0.04% na última hora e +2.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de OpenAI PreStocks (OPENAI)

Capitalização de mercado $ 652.20K$ 652.20K $ 652.20K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 652.20K$ 652.20K $ 652.20K Fornecimento Circulante 789.93 789.93 789.93 Fornecimento total 789.933864245 789.933864245 789.933864245

A capitalização de mercado atual de OpenAI PreStocks é $ 652.20K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OPENAI é 789.93, com um fornecimento total de 789.933864245. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 652.20K.