Preço de Numogram hoje

O preço ao vivo de Numogram (GNON) hoje é $ 0, com uma variação de 1.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GNON para USD é de $ 0 por GNON.

Numogram ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 109,586, com um fornecimento em circulação de 1.00B GNON. Nas últimas 24 horas, GNON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.18181, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GNON movimentou-se -0.29% na última hora e +2.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 133.87.

Informações de mercado de Numogram (GNON)

Capitalização de mercado $ 109.59K$ 109.59K $ 109.59K Volume (24h) $ 133.87$ 133.87 $ 133.87 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 109.59K$ 109.59K $ 109.59K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Numogram é $ 109.59K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 133.87. A oferta em circulação de GNON é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 109.59K.