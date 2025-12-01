Preço de NOTAI hoje

O preço ao vivo de NOTAI (NOTAI) hoje é $ 0.00000425, com uma variação de 1.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NOTAI para USD é de $ 0.00000425 por NOTAI.

NOTAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 403,792, com um fornecimento em circulação de 95.00B NOTAI. Nas últimas 24 horas, NOTAI foi negociado entre $ 0.00000424 (mínimo) e $ 0.00000553 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00035467, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000307.

No desempenho de curto prazo, NOTAI movimentou-se -0.02% na última hora e -3.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NOTAI (NOTAI)

Capitalização de mercado $ 403.79K$ 403.79K $ 403.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 425.04K$ 425.04K $ 425.04K Fornecimento Circulante 95.00B 95.00B 95.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de NOTAI é $ 403.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NOTAI é 95.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 425.04K.