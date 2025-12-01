Preço de Nirvana ANA hoje

O preço ao vivo de Nirvana ANA (ANA) hoje é $ 4.05, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ANA para USD é de $ 4.05 por ANA.

Nirvana ANA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32,098,220, com um fornecimento em circulação de 7.93M ANA. Nas últimas 24 horas, ANA foi negociado entre $ 4.05 (mínimo) e $ 4.05 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.22, enquanto a mínima histórica foi de $ 3.88.

No desempenho de curto prazo, ANA movimentou-se -- na última hora e +2.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nirvana ANA (ANA)

Capitalização de mercado $ 32.10M$ 32.10M $ 32.10M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32.10M$ 32.10M $ 32.10M Fornecimento Circulante 7.93M 7.93M 7.93M Fornecimento total 7,930,426.745163 7,930,426.745163 7,930,426.745163

