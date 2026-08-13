Preço de nftwizard hoje

O preço ao vivo de nftwizard (NFTWIZ) hoje é $ 0, com uma variação de 2.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NFTWIZ para USD é de $ 0 por NFTWIZ.

nftwizard ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 136,343, com um fornecimento em circulação de 767.53M NFTWIZ. Nas últimas 24 horas, NFTWIZ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NFTWIZ movimentou-se -0.23% na última hora e -3.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 96.97.

Informações de mercado de nftwizard (NFTWIZ)

Capitalização de mercado $ 136.34K$ 136.34K $ 136.34K Volume (24h) $ 96.97$ 96.97 $ 96.97 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 136.34K$ 136.34K $ 136.34K Fornecimento Circulante 767.53M 767.53M 767.53M Fornecimento total 767,534,567.0 767,534,567.0 767,534,567.0

A capitalização de mercado atual de nftwizard é $ 136.34K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 96.97. A oferta em circulação de NFTWIZ é 767.53M, com um fornecimento total de 767534567.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 136.34K.