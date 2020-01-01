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Principais tokens de Quest-to-Earn por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Quest-to-Earn. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Billions
Billions
BILL
$ 0.0233
-0.13%
-5.10%
-2.43%
$ 56.50M
$ 3.51M
2
Prize Protocol
Prize Protocol
PRIZE
$ 0.0008699
-0.08%
+0.00%
+4.42%
$ 44.00M
$ 88.77K
3
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.509842
+0.01%
+0.01%
-0.35%
$ 7.53M
$ 10.18K
4
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004152
+0.58%
-2.36%
+4.04%
$ 5.14M
$ 13.22M
5
Meeds DAO
Meeds DAO
MEED
$ 0.04903393
0.00%
--
0.00%
$ 1.00M
$ 32.85
6
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0.00062059
-0.34%
+0.49%
+59.83%
$ 620.67K
$ 29.26K
7
WURK
WURK
WURK
$ 0.0001164
+1.19%
-0.04%
-12.01%
$ 116.36K
$ 700.14
8
SINBAD CREW BASE
SINBAD CREW BASE
SCB
$ 7.404E-5
0.00%
+0.20%
-4.40%
$ 74.04K
--
9
AskTianAI
AskTianAI
TIAN
$ 4.059E-5
0.00%
-4.70%
-7.22%
$ 40.59K
--
10
AXOBOTL
AXOBOTL
AXOBOTL
$ 3.75002E-7
+0.24%
-2.30%
-5.35%
$ 37.50K
--
11
EARNFI
EARNFI
EARNFI
$ 3.438E-5
+0.47%
-0.90%
-19.64%
$ 33.56K
--
12
Boost
Boost
BOOST
$ 3.529E-5
+0.03%
-1.00%
-2.65%
$ 21.83K
--
13
Ignis
Ignis
IGN
$ 0.0003255
-0.21%
+0.09%
+13.78%
$ 21.18K
$ 1.74K
14
Etarn
Etarn
ETAN
$ 0.00019643
+0.10%
+0.02%
+2.54%
$ 19.21K
$ 13.22K
15
SINBAD NETWORK GENESIS
SINBAD NETWORK GENESIS
SNG
$ 1.762E-5
0.00%
-2.00%
+0.17%
$ 17.46K
--
16
CReaToR
CReaToR
CRTR
$ 3.487E-5
-1.11%
-8.90%
+19.38%
$ 12.90K
--
17
RollX
RollX
ROLL
$ 0.13421
-0.23%
-0.30%
-9.65%
--
$ 406.68K

Perguntas frequentes

O que são tokens de Quest-to-Earn e por que são populares?
Tokens de Quest-to-Earn representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 17 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $115.18M.
Qual é o token de Quest-to-Earn com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Quest-to-Earn acompanhados na MEXC, MYRAD apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.49% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Quest-to-Earn existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 17 tokens de Quest-to-Earn, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Quest-to-Earn incluem BILL, PRIZE, JMPT. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Quest-to-Earn?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Quest-to-Earn é de aproximadamente $115.18M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Quest-to-Earn, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.