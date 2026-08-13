Preço de MowCat hoje

O preço ao vivo de MowCat (MOW) hoje é $ 0.01984889, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOW para USD é de $ 0.01984889 por MOW.

MowCat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,848,889, com um fornecimento em circulação de 1.00B MOW. Nas últimas 24 horas, MOW foi negociado entre $ 0.01965428 (mínimo) e $ 0.02011754 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02029122, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01947199.

No desempenho de curto prazo, MOW movimentou-se -0.21% na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 863.71K.

Informações de mercado de MowCat (MOW)

Capitalização de mercado $ 19.85M$ 19.85M $ 19.85M Volume (24h) $ 863.71K$ 863.71K $ 863.71K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.85M$ 19.85M $ 19.85M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MowCat é $ 19.85M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 863.71K. A oferta em circulação de MOW é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.85M.