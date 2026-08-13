Preço de Molten hoje

O preço ao vivo de Molten (MOLTEN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOLTEN para USD é de $ 0 por MOLTEN.

Molten ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,904, com um fornecimento em circulação de 93.43B MOLTEN. Nas últimas 24 horas, MOLTEN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOLTEN movimentou-se -0.03% na última hora e -2.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Molten (MOLTEN)

Capitalização de mercado $ 27.90K$ 27.90K $ 27.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.92K$ 27.92K $ 27.92K Fornecimento Circulante 93.43B 93.43B 93.43B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Molten é $ 27.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOLTEN é 93.43B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.92K.