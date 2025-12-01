Preço de Metaverse Face hoje

O preço ao vivo de Metaverse Face (MEFA) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEFA para USD é de -- por MEFA.

Metaverse Face ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 223,338, com um fornecimento em circulação de 9.50B MEFA. Nas últimas 24 horas, MEFA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00148951, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEFA movimentou-se -- na última hora e +3.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Metaverse Face (MEFA)

Capitalização de mercado $ 223.34K$ 223.34K $ 223.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 234.98K$ 234.98K $ 234.98K Fornecimento Circulante 9.50B 9.50B 9.50B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

